Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, E-90 Otoyolu Mamure İstasyonu yakınlarında Osmaniye’den Gaziantep’e seyir halindeki Ömer Özkan’ın (45) kullandığı 46 ND 971 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yaklaşık 200 metrede savrulan araçtaki sürücü Özkan ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.