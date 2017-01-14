Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan ve 2 yıl önce boşaltılan bina çöktü. Olay anında yoldan geçen Mehmet Akbaş (60) enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Akbaş’ın cenazesi bugün ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’nda alınarak defnedilmek üzere Antalya’ya gönderildi. Çöken binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Akbaş’ın cenazesinin yarın Türbeli Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Zeytinburnu’nda yaşanan acı olayda hayatını kaybeden 60 yaşındaki emekli Mehmet Akbaş’ın Antalya’da yaşadığı ve torunlarını görmek için 3 gün önce Zeytinburnu’ndaki çocuklarının yanına geldiği öğrenildi. Binanın Akbaş’ın alışveriş yapmak için dışarı çıktığı sırada yıldığı öğrenildi. Çökme sonrası enkaz altında kalarak can veren Akbaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.