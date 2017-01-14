Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'daki tarihi sokaklardan birinde açık arttırmayla satışa sunulan güvercinler, uluslararası haber ajansı Reuters’a da konu oldu.

Şanlıurfa’nın Balıklıgöl mevkiinde yer alan tarihi çarşının sokaklarındaki üç kahvehanede, fiyatları 15-20 bin TL'ye kadar varan birbirinden güzel güvercinler, açık arttırmayla satışa çıkarıldı. (Fotoğraftaki güvercinin fiyatı 1000 TL)

Tarihi sokağın kahvehanelerinde haftada beş gün görücüye sunulan birbirinden güzel güvercinler, altın ve gümüş aksesuarlarla süsleniliyor.