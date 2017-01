Türkiye Gazetesi

Burcu Çetinkaya - Tarhan Telli, Türkiye’de başlayan hayaline Dubai’de devam ediyor. Custom motosiklet üretimi ve özel üretim otomobil- lerini artık oradan dünyaya satıyor. Tamamen Türk ustalarla çalışıyor. “Düşük maliyetli işçi kullanarak markamıza zarar vermeyiz” diyor. Ayrıca TT markasını oğlunun yaşatmasını istiyor...



Tarhan Telli kimdir?

Tarhan Telli İstanbul’da doğup büyüdü. Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Tasarım Bölümü’nden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını California Üniversitesi Visual Design’da yaptı. 1994 senesinde araba yapmaya başladı ve bu sevda on yıl sürdü. Tarhan, 2005’te TT Custom Choppers’ı kurdu. Türk malı Chopper motosikletler ile Türkiye’de ve dünyada markasını büyüttü. Hatta bu markayı, ‘Cehennem Melekleri 3’ filmine taşıdı. Dünyanın en büyük lobisini kırıp Hollywood stüdyolarına Türk malı motosikleti sokmayı başardı. Hem de Sylvester Stallone gibi dünya devleri motosikletlerini kullandı.



Bu haftaki röportajım TT markasının kurucusu Tarhan Telli ile. Türkiye’de başladığı hayaline artık Dubai’de, Birleşik Arap Emirlikleri’nde devam ediyor. Türk malı custom motosiklet üretimi ve özel üretim otomobillerini artık oradan dünyaya pazarlıyor ve satıyor. Bu başarı hikâyesini, Dubai’ye yolunun nasıl düştüğünü ve gelecek hayallerini Dubai’de konuştuk.



- Dubai’ye gelme fikri nereden çıktı?

Bir Türk markasının Arap topraklarında büyüyeceğine olan inancımdan dolayı buraya geldim. Dünya markası olacağımıza inandığım için.



- Ortaklarını nasıl buldun?

Onlar beni buldu. Abu Dabi’ye fuara geldim. İnsanlar bir anda ilgi gösterdi. 1000 m2 profesyonel bir fuar standıyla katıldım. Sonra insanlar bizi ziyarete gelmeye başladı. Benden sipariş veren kişilerden bir tanesi misafirim olarak Türkiye’ye geldi. İstanbul’da ağırladım. Fabrikamızı, yerimizi gördü ve “bu işi neden Dubai’de yapmıyoruz?” dedi. Biz zaten buna hazırdık, çalışmalarımızı paylaştık. Dubai’ye geri geldik ve ortaklık anlaşmasını yapmaya karar verdik. Kendisi Abu Dabi’nin en büyük bankasının CEO’suydu ve beraber bu işe soyunduk. Şu anda tam bir yıl oldu. Bu sürede biz showroom açtık, fabrikayı kurduk ve restoranımızı açtık.



- Şimdiye kadar kaç tane motosiklet satıldı?

40 tane TT motosiklet Dubai’de, 20 tane Suudi Arabistan’da, 2 tane Katar’da, 1 tane de Kuveyt’te satıldı.



- Körfez ülkelerinde motosiklete olan ilgi nasıl?

Yeni başlayan bir akım diyebilirim.



- Kıyafet de satıyorsun, kendi markan mı o da ?

Evet. Nasıl Harley Davidson kıyafetleri varsa bizim de var. Buradaki herşey Türkiye’de üretiliyor. Motosikletin parçaları da Türkiye’de yapılıyor.



- Motosikletin yüzde kaçı Türkiye’de üretiliyor?

Yaklaşık yüzde 35’i Türkiye’den. Kendi fabrikamızda ürettiğimiz parçalardan, yüzde 20’si burada yaptığımız parçalar, diğer bölümü de yurt dışından tedarik ettiğimiz; motor, şanzıman, karbüratör gibi parçalar.



- Motosiklet dışında otomobiller de var burada, onlar da satılık mı?

Bizim motosiklete başlamadan önceki uzmanlık alanımız otomotivdi. Ben araba üzerine çalıştım. Hem tasarım, hem makine üzerine. Motosiklette bunu geliştirdik. Dubai’ye gelince otomotive de olan ilgiyi görünce o alana da yöneldik. Motosikletin yanında şu anda 3000 m2 otomotiv alanı da açıyoruz.



- Hedef ne?

TT’yi bir dünya markası hâline getiriyoruz. Dünya pazarında söz sahibi olacağız.



- En ucuz motosiklet ne kadar?

65 bin dolar.



- Peki ya en pahalısı?

150 bin dolar. Ama tabii ki bu hayal gücünüzle alakalı çok uç bir motor isteyen olursa fiyatlar değişebilir. Bütün motosikletler özel sipariş. Altın vs gibi siparişler almıyorum, bize hayat tarzıyla gelmeleri lazım. Kilosu, boyu, evi, yaşam tarzı, giyim tarzı; bunlara göre tasarlıyoruz.



- Peki neden barbekü? Sizin esas işiniz otomotiv değil mi restoran nereden çıktı?

TT Custom bir marka olmaya başladığında insanların kendilerini bulmak için gelmeye başladığı bir adres oldu. Her cumartesi insanların buluştuğu bir konum oldu. Biz de bu insanlarla yaptığımız iletişim sonucu, bir buluşma noktası açmaya karar verdik. Barbekü işi de buradan çıktı. Kendimize göre özel bir et, sunum ve restoran açtık.



- Bu arada Türkiye ne durumda, devam ediyor mu?

Tasarım ve üretime tam kadro devam ediyoruz. Hiçbir küçülmeye gitmedik. Dubai’den dolayı yıllık satış performansımız dört katına çıktığı için biz de Türkiye’de büyüyerek çalışıyoruz. Biz buraya geldiğimizde buralı insanlara iş vermedik. Tamamen Türk iş gücüyle devam ediyoruz. Türkiye’den ustalarımız geliyor burada çalışıyor. Ekibimiz aynı ekip. Düşük maliyetli işçi kullanarak markamıza zarar verecek bir girişimde bulunmadık.



- Hollywood’un büyük filmlerinden birisinde, Cehennem Melekleri 3’te motosikletlerin kullanıldı. Sylvester Stallone, Jason Statham, Wesley Snipes gibi isimler motosikletlerini kullandı. Böyle projeler devam edecek mi?

Burada da Bollywood çok meşhur. Şimdiden yapımcılardan bazılarıyla görüştük. Arabalar, motosikletler, değişik su tekneleri yapmamızı istediler. Şimdi tasarım üzerine çalışıyoruz.



- Bu arada Mad Max filminde kullanılan araba da şu anda senin showroomunda, o nasıl oldu?

Amerika’daki ekiplerimden birine gelmişti proje. Oradaki atölyemde yaptık arabayı. Filmde kullanıldı sonra buraya geldi. Dünyanın her yerine çalışabilecek bir sisteme sahibiz. Mesela Japonya özel bir Wrangler Jip tasarımı istedi, şu anda ekibim onun üzerine çalışıyor.



- Peki ikinci el durumu nasıl?

Bizden ürün alan birisi her zaman o malı, takas edebilir veya yenileyebilir. Bizim sistemimiz böyle. Mesela bir TT motosikleti farklı şekilde yeniden tasarlayabiliyoruz. Böylece motorun ikinci elinde de çok güçlü olmasını sağlıyoruz. Hazır motosikletimiz olmadığı için o motosikletler de hızlıca alıcı bulabiliyor. Beklemek istemeyenler böyle tercih ediyor.



- En son röportaj yaptığımızda yeni evlenmiştin. Şimdi ise baba oldun. Nasıl bir duygu?

Şu anda konuştuğumuz herşeyin rızkı oğlumdan dolayı. Onun vesilesiyle oldu. Dubai işine Aylin’in hamile olduğunu duyduğum gün imza atmıştım.



- Oğlunun ismi Junior Tarhan. Tarhan deyince sen de bakmıyor musun? Karışıklık olmuyor mu? Bir de Junior ismini cidden yazdırdın mı nüfus kağıdına?

Bazen karışıklık oluyor. Ama benim tasarlamak istediğim şey bir marka ve o markanın devamlılığı. Bu devamlılık için ise benim isminden çıkan bir marka olduğu için, yaşlandığımda bunu oğlumun devam ettireceğini düşünüyorum bu sebeple oğlumun ismini de TT koydum. Evet nüfus kağıdında Junior da yazıyor.



- Türkiye’de ünlüler sana çok destek verdi. Buranın ünlülerine de ulaştın mı?

İstanbul’da sosyal çevremizi kullanarak büyüdük. Fakat burada böyle bir büyümeye gerek yok. Zaten açılışımıza Şeyh Sultan Khalifa Bin Nahyan geldi. Kendisi şu andaki Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı’nın oğlu. Bu ülkenin kurucusunun torunu. Onun TT sahibi olması, açılışımıza gelmesi burada bize çok destek oldu. Çölde benim yaptığım arabayı kullanması insanlarda çok etki bıraktı.



- Eklemek istediğin ve teşekkür edeceklerin var mı?

Bundan bir yıl önce hiç kimse benim bu topraklarda başarılı olabileceğime inanmıyordu. İstanbul’daki sadece sosyal iletişimimden dolayı motosikletlerimin satıldığını düşünen arkadaşlarımın bile bana gelip sen bizi şaşırttın demeleri beni çok mutlu etti. Biz bir ekibiz. Buraya da bir ekiple geldik. Bu adamlar gelip bana inanıp gece gündüz beraber çalışmasalardı bugüne gelemezdik. Bu benim başarım değil, bu bir takım işi.