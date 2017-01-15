Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden, diğer yerlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (3) 
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 6 
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14 
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10 
Adana: Parçalı bulutlu 15 
Antalya: Çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde doğu kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı (15) 
Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu 16 
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15 
Erzurum: Parçalı az bulutlu ve sisli -7 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8 