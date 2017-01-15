Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince, kentte bir araç ile bir iş yerindeki hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu çerçevede, şüpheli 4 kişi belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Batman’da hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı
15.01.2017 - 11:40 | Son Güncelleme: 15.01.2017 - 11:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’da bir iş yeri ile bir araçtaki hırsızlık olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : Batman,
438014 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/438014.aspx
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