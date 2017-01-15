Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Caner C'nin (27) kullandığı 16 SB 174 plakalı otomobil, otogar yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Vildan Atış (67) ve gelini Ayten Atış'a (47) çarptı. Kazada, Vildan Atış olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ayten Atış, ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Atış, ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazada ölen Vildan Atış'ın kanser hastası olduğu ve geliniyle tedavi için Bursa'ya gitmek amacıyla otogara geldiği öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.