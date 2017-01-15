Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince, kentte bir araç ile bir iş yerindeki hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu çerçevede, şüpheli 4 kişi belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.