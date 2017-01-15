Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince, kentte bir araç ile bir iş yerindeki hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu çerçevede, şüpheli 4 kişi belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 