Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fakırcalı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nebahat Uysal'dan haber alamayan komşuları, akşam saatlerinde evin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca içeri giren komşuları Nebahat Uysal ile Murat Özdemir'in cansız bedenleriyle karşılaşmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 2 çocuk annesi Nebiha Uysal (32) ve evli 3 çocuk babası Murat Özdemir'in (38) öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede ise Nebahat Uysal'ın kafasından av tüfeği ile vurulduğu ve Murat Özdemir de kafasından vurulmuş vaziyette elinde otomatik av tüfeğiyle olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından Uysal ve Özdemir dün akşam saatlerinde Fakırcalı Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Jandarma, Murat Özdemir'in Nebahat Uysal’ı av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü ve ardından intihar ettiği şüphesi üzerine dururken olayın aydınlatılabilmesi için de özel ekip kuruldu.