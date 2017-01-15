Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün gece saatlerinde Dunaysır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fırat Arsu (33), kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden Arsu’nun cesedi, savcının olay yeri incelemenin ardından otopsisi için İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bölgede incelemelerde bulunan ve görgü tanıklarının ifadelerini alan polis, olayın aydınlatılması için çok yönlü çalışma başlattı.