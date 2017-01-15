Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde Kayıkhane mevkiinde tamir için kıyaya çekilen bir teknede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi soğuk havada ısınmak için tekneye girdi. Şahsın ısınmak için yaktığı tenekeden sıçrayan alevler tekneyi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen tekne kullanılmaz hale geldi.Olay sonrasında yangına sebebiyet veren kişi olay yerinden kaçarken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.