İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bayat ilçemizde 16 Ocak 2017 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Son dakika açıklaması: O ilimizde yarın okullar tatil
15.01.2017 - 23:59 | Son Güncelleme: 15.01.2017 - 23:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’un Bayat ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Etiketler : tatil,çorum,kar tatili,
438148 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/438148.aspx
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