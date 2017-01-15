İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bayat ilçemizde 16 Ocak 2017 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. 