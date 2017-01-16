Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'ndeki 3 katlı eski bir ahşap binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın tamamına yayılan yangını söndürebilmek için çaba harcadı. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınabildi. Yangından kurtulan Hacı Ali Öcal, gazetecilerin soruları üzerine, yangının elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıktığını ve alevin hızla yayıldığını belirtti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.