Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının şehir hastaneleri projelerinden ilkinin tamamlandığı Yozgat’ta, Devlet Hastanesinde yatan bütün hastalar, ambulanslarla, şehir hastanesine nakledildi. 475 yataklı hastanenin 16 ayda tamamlandığını belirten Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, hastanenin tüm bölgeye sağlık hizmeti sunacağını ifade etti. Yeni tesisle sağlık hizmetlerinde kalitenin artacağını ve sağlık turizminin gelişeceğini ifade eden Yurtnaç “Hastanemiz, hasta kabulüne başlıyor, havaalanının da açılmasıyla birlikte sağlık turizmi de başlayacak. Yurt dışından Yozgat’a hasta gelecek” diye konuştu.