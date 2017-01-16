Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Bitikçioğlu

Elâzığ Belediyesi, hem çevreci hem de tasarruf sağlayacak önemli bir yatırıma imza attı. 132 hektar yüz ölçümüne sahip Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında, Elektrik Üretim Santrali kurdu. Şehirde toplanan çöpler, önce tartılarak kayıt altına alınıyor. Daha sonra boşaltma platformu üzerinden depolama sahasına aktarılıyor. Ardından çöp deposu sıkıştırma kompaktörleriyle sıkıştırılıyor. Depoda oksijensiz ortamda çöplerin çürümesi ve metan gazının oluşturulmasına vesile olunuyor. Oluşan gaz delikli borular aracılığıyla toplanıyor ve ana boru üzerinden bin 400 kilovatsaat kapasiteli içten yanmalı 20 silindirli motorlarda yakılarak bertaraf ediliyor. Motorların çalışması ile meydana gelen mekanik enerji, alternatör vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Üretilen elektrik enerjisi 2 bin kilovatlık trafo vasıtasıyla 34 bin 500 voltaj yükseltilip 4 buçuk kilometre uzunluğundaki enerji nakil hattıyla ulusal şebekeye aktarılıyor. Elâzığ Belediyesi, yap-işlet-devret modeliyle kurulan bu santralden 20 yıl boyunca üretilecek enerjiden yüzde 35 kazanımının yanı sıra kira bedeli de alacak. Ayrıca tesiste şu ana kadar 10 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak üretim gerçekleşti.

Bunun yanı sıra Elâzığ Belediyesi, Keban Belediyesi ve Tunceli’nin Pertek Belediyesi’nin çöplerini de enerjiye dönüştürebilmek için protokol imzaladı. Elâzığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz “Tunceli’nin Çemişgezek ve Hozat ilçelerinin de katı atıklarını enerjiye dönüştüreceğiz. Tesislerimizde 10 aydır enerji üretimini gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.