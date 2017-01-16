Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllardır boş şekilde bekletilen Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki Etibank Tesislerinde sabaha karşı yangın çıktı. Tesislerde bulunan eski barakalar, alev aldı. Yan yana bulunan 5 barakayı saran alevlere Yalova ve Çiftlikköy İtfaiyelerinden 5 araç müdahale etti. Bu esnada barakalarda Suriyeli mültecilerin de yaşadığı bilgisinin gelmesi polis ekiplerini ve itfaiyeyi harekete geçirdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında ekipler içeride insan aradı. Her hangi bir bulguya rastlanmaması ise derin bir nefes aldırdı.

Bir görgü tanığı da barakalarda mültecilerin yaşadığını ancak yangından bir kaç gün önce başka bir yere taşındıklarını dile getirdi. İtfaiye ekipleri yangının kundaklamadan çıkmış olma ihtimali üzerinde dururken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.