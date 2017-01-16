Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, kent merkezine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 CMC 85 plakalı işçi servisi midibüsü, Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi 46129. Sokak'tan Turhan Cemal Beriker Bulvarı'na çıkan Seyhan Belediyesi'ne ait 63 M 3183 plakalı çöp kamyonuna yandan çarptı. Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi, Adana Devlet Hastanesi ve Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.