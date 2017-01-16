Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddialara göre; merkez Cumhuriyet Mahallesi Erenler Sokak üzerinde oturan ve Bilecik’te faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Yaşar Bego (49) adlı vatandaşın yakınları şahsı evinde hareketsiz bir şekilde evde buldular. Durumun haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yaşar Bego’nun cansız bedeniyle karşılaştılar. Bilecik Devlet Hastanesini morguna kaldırılan Bego’nun aynı gün özel bir dişçide 20’lik dişini çektirdiği öğrenildi. Bego’nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Evli ve 2 çocuk babası Bego'nun cenazesinin memleketi olan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.