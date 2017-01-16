Altındağ Caddesi 120. Sokak'ta yaşayan Faruk Kandemir'in (50) evinden yoğun duman çıktığını fark eden komşuları, yangına müdahale ederek söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemede Kandemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yangının evdeki devrilen elektrik sobasından çıktığı tespit edildi. Kandemir'in cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara'daki yangında 1 kişi öldü
16.01.2017 - 11:39 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : ankara,ankara yangın,yangın haberleri,
438281 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/438281.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER