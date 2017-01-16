Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altındağ Caddesi 120. Sokak'ta yaşayan Faruk Kandemir'in (50) evinden yoğun duman çıktığını fark eden komşuları, yangına müdahale ederek söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemede Kandemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yangının evdeki devrilen elektrik sobasından çıktığı tespit edildi. Kandemir'in cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.