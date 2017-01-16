Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçenin İstiklal Mahallesi Osmangazi Caddesinde 2 katlı müstakil bir evde ikamet eden 87 yaşındaki Mehmet Çelik’ten 2 gündür haber alamayan mahalle sakinler durumu hemen polise haber verdiler. Eve gelen ekipler Mehmet Çelik’i elektrikli battaniyenin içinde yatağında ölü buldular. Çelik’in en son cuma günü Cuma Namazında görüldüğü ve bir daha haber alınamadığı öğrenildi. Öte yandan merhumun cesedi kesin ölüm nedeni öğrenilmek için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.