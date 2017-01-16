Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yarıyıl tatilinde oluşabilecek muhtemel yoğunluğu karşılayabilmek için Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu gibi dış hatlarda 25 ek sefer gerçekleştirecek. İDO'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 15 milyon öğrenciyi ve ailelerini ilgilendiren sömestr tatili için hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda, 20 Ocak Cuma günü başlayacak ve 5 Şubat'a kadar devam edecek sömestr tatilinin ilk ve son günlerinde dış hatlarda yoğunluk bekleyen İDO, Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu ulaşımında 25 ek sefer ile sefer sayısı ve koltuk kapasitesini artıracak.



- Dış hatlarda toplam bin 347 sefer yapılacak

İDO, ek seferlerle sömestr dönemi boyunca dış hat hızlı feribot ve deniz otobüslerinde toplam bin 347 sefer yapacak. Bu seferlerde toplam koltuk kapasitesi ise 750 bini aşacak.

Yolcular, deniz otobüsü dış hatlar biletlerini, Bostancı-Kartal-Tuzla-Yalova için 5 TL, Bostancı-Yenikapı-Bandırma için 32 TL, Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa için 14 TL, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K-Armutlu için 14 TL'den başlayan fiyatlarla alabilecek.



Hızlı feribot hatlarındaki biletler ise Pendik-Yalova için yolcu 5 TL, araç 29 TL, Yenikapı-Yalova için yolcu 10 TL, araç 49 TL, Yenikapı-Bursa için yolcu 14 TL, araç 79 TL ve Yenikapı-Bandırma için yolcu 32 TL, araç 119 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.