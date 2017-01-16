Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak isteyen tırlar, Bulgaristan’da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı sınırlı sayıda ve aralıklarla alınmasından dolayı 24 kilometre kuyruk oluşturmuştu. Dün itibariyle Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’ndan tır alımlarının hızlandırılması ile birlikte araç kuyruğu 13 kilometreye kadar düştü.

Hamzabeyli’de yoğunluk devam ediyor

Öte yandan, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı bir diğer sınır kapısı olan ve yine Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda ise Lesova Sınır Kapısı’nda kar ve iklim şartları nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı tır yoğunluğu devam ediyor. Bu sabah itibariyle alımların hızlandırılmasına rağmen 13 kilometre araç kuyruğu oluştu.