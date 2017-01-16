Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezayir bandıralı LNG tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Alınan bilgiye göre, Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG), Marmara Ereğlisi'ndeki BOTAŞ tesislerine götüren 80 bin 654 groston ağırlığı ve 282 metre boyundaki Cezayir bandıralı "Larbi Ben Mhidi" adlı tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Doğalgaz tankerine boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" isimli römorkörler refakat etti.

Tankerin geçişi sırasında boğaz, tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, tankerin Marmara Denizi'ne çıkış yapmasının ardından boğaz trafiğinin normale döneceğini ifade etti.