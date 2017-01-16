Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Derepazarı ilçesi geçişinde sürücüsü henüz belirlenemeyen Kalkandere Belediyesi’ne ait 53 KA 714 plakalı yolcu midibüsü ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 08 K 6235 plakalı çay yüklü tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, yaralılar Rize’deki hastanelerde tedavi altına alındı.