Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Derepazarı ilçesi geçişinde sürücüsü henüz belirlenemeyen Kalkandere Belediyesi’ne ait 53 KA 714 plakalı yolcu midibüsü ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 08 K 6235 plakalı çay yüklü tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, yaralılar Rize’deki hastanelerde tedavi altına alındı.
Çay yüklü tır yolcu midibüsü ile çarpıştı: 5 yaralı
16.01.2017 - 15:11 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize’nin Derepazarı ilçesinde çay yüklü tır ile yolcu midibisünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Etiketler : Rize,
438366 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/438366.aspx
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