Kaza, Canik ilçesi Stat Dış Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman M. idaresindeki 55 EC 162 plakalı otomobil, Coşkun T.'nin kullandığı 34 PLE 49 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Emre G., Elif T. ve Zehra M. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Samsun'da kaza, yaralılar var
16.01.2017 - 16:15 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 16:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Etiketler : samsun,samsun kaza,
438383 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/438383.aspx
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