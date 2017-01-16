Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. PKK/KCK terör örgütünün sosyal paylaşım sitesi üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen Ç.Y., H.T., B.K. ve S.A. isimli şahıslar ikametlerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişi, “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Terör örgütü propagandası yapan 4 kişi daha tutuklandı
16.01.2017 - 17:36 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapmış oldukları operasyonda sosyal paylaşım sitesi üzerinden terör örgütü yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Etiketler : kocaeli,terör,tutuklandı,
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