Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, merkez Sürsürü Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Ç. idaresindeki 23 S 0008 plakalı öğrenci servisi ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 ER 972 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, serviste bulunan bir öğrenci de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. İki yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.