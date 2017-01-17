Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında çevik kuvvet polisini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında Sadi Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanmış patlayıcı infilak ettirilmişti.

Hain saldırıda Eskişehirli polis memuru Ali Sevim (32) ile birlikte 4 polis memuru şehit olmuş, 2 polis de ağır yaralanmıştı. Eskişehirli şehidin Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak’ta apartmanların arasındaki tek katlı evde yaşayan işitme engelli babası Eyüp ile annesi Fatma Sevim’e şahadet haberi, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından verildi.

Polisler tarafından babaevine dev Türk bayrağı da asıldı.