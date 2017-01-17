Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gönüllü 14 kız ve 14 erkek öğrenciden oluşan tim, hasta ve yaşlıları ziyaret ediyor, ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek oluyor hatta camileri bile temizliyor. Kütüphanede okuma etkinliği de düzenleyen öğrenciler, arkadaşlarına da örnek oluyor. Çevrelerindeki insanlara iyilik yapmak ve yardım etmek için adeta yarışan öğrenciler, toplumda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının artmasını amaçlıyor. Suriye’deki savaş sebebiyle 2 yıl önce Niğde’ye yerleşen ve “iyilik timi”nde yer alan 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Rukiye Melehacı, “Ülkemde de buna benzer proje yapmıştık. Sanki Suriye’de yapıyormuşum gibi, burada da kendimi çok iyi hissediyorum. Türkiye’de bana nasıl yardım ettilerse ben de yardım etmek istiyorum” şeklinde konuştu. Okul Müdürü Mahmut Sami Alboğa ise “Amacımız öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinçlerini geliştirmek” ifadelerini kullandı.