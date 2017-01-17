Muzaffer Bağdat (45) yönetimindeki 43 S 0441 plakalı öğrenci servisi, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 9. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada, sürücü Bağdat, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 14 lise öğrencisi 112 Acil Servis ekiplerince, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ve Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kütahya'da öğrenci servisi devrildi, ölü ve yaralılar var
17.01.2017 - 10:59 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 14 öğrenci yaralandı.
Etiketler : kütahya,kütahya kaza,trafik kazası haberleri,
438603 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/438603.aspx
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