Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya bölgesinde hizmet veren Kapadokya Havalimanı 1 Mayıs tarihi itibarıyla 30 Eylül tarihine kadar tadilat nedeniyle kapatılıyor. Nevşehir’de bulunan Kapadokya Havalimanı Nevşehir’in yanı sıra Aksaray, Kırşehir, Niğde ve Kayseri’ye gelen yerli ve yabancı turistlere de hizmet veriyordu.
Kapadokya Havalimanı 5 ay süreyle kapatılıyor
17.01.2017 - 12:09 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kapadokya Havalimanı tadilat nedeniyle 5 ay süreyle kapatılıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kapadokya Havalimanı,
438624 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/438624.aspx
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