Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya bölgesinde hizmet veren Kapadokya Havalimanı 1 Mayıs tarihi itibarıyla 30 Eylül tarihine kadar tadilat nedeniyle kapatılıyor. Nevşehir’de bulunan Kapadokya Havalimanı Nevşehir’in yanı sıra Aksaray, Kırşehir, Niğde ve Kayseri’ye gelen yerli ve yabancı turistlere de hizmet veriyordu.