Kemalpaşa Mahallesi'nde inşaat halindeki 3 katlı binaya mantoloma yapan 23 yaşındaki Serhat Fırat, iskelenin yanından geçen elektrik telleri sebebiyle akıma kapıldı. 10 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır yaralanan gencin arkadaşları durumu 112’ye bildirdi. Serhat Fırat, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin vücudunda kırıkların yanı sıra yanıklar olduğu, sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
Elektrik akımına kapılan işçi 3. kattan düştü
17.01.2017 - 13:09 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 13:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir inşaata montalama yaparken elektrik akımınına kapılan işçi, 3. kattan düşerek ağır yaralandı.
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