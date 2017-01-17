Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe sahilinde iskeleye bağlı bulunan Nazım İmamoğlu isimli kum kosterinin personel yaşam alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın gemide kalan personel ile hemen yanında bağlı bulunan diğer geminin personelini de harekete geçirdi. Yangına personelin ardından ilk müdahale Maltepe itfaiyesi tarafından yapıldı. Daha sonra Kartal itfaiyesi ile Kayışdağı itfaiyesi de olay yerine destek için geldi. Geminin personel alanından başlayan ve daha sonra makine dairesine sıçrayan alevler, gemiye daha yayılmadan ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.



Kum kosterinin hemen yanında bağlı bulunan gemideki görevli, “Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Ama personelin kaldığı yerde başladı” dedi. Yangın çalışmaların ardından söndürülürken, geminin iç kısmında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.