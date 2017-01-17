Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ hakkında tutuklandıkları soruşturmayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Demirtaş'ın 142 yıl, Yüksekdağ' ın 83 yıl hapsi isteniyor.

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