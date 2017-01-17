Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ hakkında tutuklandıkları soruşturmayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Demirtaş'ın 142 yıl, Yüksekdağ' ın 83 yıl hapsi isteniyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
Demirtaş'ın 142 yıl, Yüksekdağ' ın 83 yıl hapsi isteniyor
17.01.2017 - 16:11 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 16:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ hakkında tutuklandıkları soruşturmayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Demirtaş' ın 142 yıl, Yüksekdağ' ın 83 yıl hapsi isteniyor.
Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ hakkında tutuklandıkları soruşturmayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Demirtaş'ın 142 yıl, Yüksekdağ' ın 83 yıl hapsi isteniyor.
Etiketler : HDP Eş Genel Başkanları,Selahattin Demirtaş,Figen Yüksekdağ,Demirtaş ceza,Yüksekdağ ceza,
438718 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/438718.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER