Akşam saatlerinde G.G. (34) isimli şahıs, otobüs terminaline giriş yaptığı esnada X-Ray cihazından geçerken valizinde 1 adet tabanca tespit edildi. Şüpheli G.G., valizinden çıkan tabancanın hayatını kaybeden dedesine ait olduğu ve bahse konu olan tabancayı Aksaray’da işletmeciliğini yaptığı bir cafede sergilemek için götüreceğini beyan ederek ruhsatının olmadığını belirtti. Polis ekipleri, ruhsatsız olan tabancaya el koyarak olayla ilgili soruşturma başlattı.
Otogara silahla girerken yakalandı!
17.01.2017 - 17:45 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminaline giren bir şahsın valizinde silah bulundu.
Etiketler : eskişehir,polis,otogar,
438737 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/438737.aspx
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