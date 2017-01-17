Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde G.G. (34) isimli şahıs, otobüs terminaline giriş yaptığı esnada X-Ray cihazından geçerken valizinde 1 adet tabanca tespit edildi. Şüpheli G.G., valizinden çıkan tabancanın hayatını kaybeden dedesine ait olduğu ve bahse konu olan tabancayı Aksaray’da işletmeciliğini yaptığı bir cafede sergilemek için götüreceğini beyan ederek ruhsatının olmadığını belirtti. Polis ekipleri, ruhsatsız olan tabancaya el koyarak olayla ilgili soruşturma başlattı.