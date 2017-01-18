Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetlice kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 5
İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmurlu 8
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 14
Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 10
Adana: Parçalı ve az bulutlu 17
Antalya: Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -4
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11