Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetlice kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 5

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 14

Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 10

Adana: Parçalı ve az bulutlu 17

Antalya: Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11