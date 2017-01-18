Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenan Üstün, “Yıllardır olta ile balık tutarın fakat bugüne kadar Oltu çayında 2.5 kiloluk balık yakalamıştım. Bu balık sanırım Oltu çayında bir rekordur daha önce kimsenin 2,5 kilo sazan balığı yakaladığını duymadım” dedi.

Kenan Üstün, “Bu balıkların yaşam alanlarını çok kirletiyoruz ben özellikle Oltululardan çaya çöp atmasınlar ve kaçak avlanan balıkçılar tiriviri ile tutmasınlar tiriviri suda kopup kalınca yüzlerce balığın ölmesine sebep oluyor lütfen buna dikkat edelim” dedi.