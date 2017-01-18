Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Sütçüler Caddesinde 3 çocuğun elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu amatör kamera tarafından kayıt altına alındı. Erkek çocuğun kullandığı elektrikli bisiklet 2 kız çocuk yolcusu ile otomobillerin önünde tehlikeli şekilde ilerlerken, kırmızı ışık ihlali de yaptıkları da görüldü.