Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Sütçüler Caddesinde 3 çocuğun elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu amatör kamera tarafından kayıt altına alındı. Erkek çocuğun kullandığı elektrikli bisiklet 2 kız çocuk yolcusu ile otomobillerin önünde tehlikeli şekilde ilerlerken, kırmızı ışık ihlali de yaptıkları da görüldü.
Çocukların elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu
18.01.2017 - 13:08 | Son Güncelleme: 18.01.2017 - 13:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da 3 çocuğun trafik ışıklarına aldırmadan elektrikli bisikletle yaptığı yolculuk tehlike oluşturdu.
Etiketler : antalya,elektrikli bisiklet,
438986 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/438986.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER