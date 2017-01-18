Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buca’da telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki’nin cesedi, dün sabah saatlerinde, Kaynaklar Mahallesi’nde yol kenarında bulundu. Dövüldükten sonra tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Tiryaki ile diğer aile bireylerine ulaşamayan yakınları ise Menderes Caddesi 371 numaradaki eve geldi. Zili çalmalarına rağmen evin kapısının açılmaması ve telefonlara da cevap verilmemesi üzerine, öğle saatlerinde çilingir yardımıyla içeriye girildiğinde, Hüseyin Tiryaki’nin 3 ay önce evlendiği 3 aylık hamile olan eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ile üniversite öğrencisi üvey kız kardeşi Behiye Aslan’ın bıçaklanıp öldürülmüş cesetleri bulundu. Ailenin öldürülen bütün fertlerinin aynı evde yaşadığı, kurbanlardan Aysel Aslan’ın daha önce iki evlilik yaptığı belirlendi.



5’İNCİ CESET BULUNDU

Polis evin kapısında zorlama olmadığını tespit ettikten sonra cinayeti tanıdık kişilerin işlediği üzerinde durdu. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, sabah saatlerinde, Hüseyin Tiryaki ile evlerinin yakınında eczanesi bulunan 35 yaşındaki Hakan Kılıç’ın birlikte görüntülendiği anlaşıldı. Araştırmalar Hakan Kılıç üzerinde yoğunlaştırıldı. Polisin dün saat 22.30 sıralarında, adresini belirleyip evine gittiğinde, içeride Hakan Kılıç’ın cesedini buldu. Kılıç’ın tabancayla intihar ettiği belirlendi.



OLAY AYDINLATILDI

Bu gelişmeden sonra da Cinayet Bürosu ekipleri cinayetlerin üzerindeki sır perdesini aydınlattı. Hüseyin Tiryaki’nin bir süre yanında çalıştığı Hakan Kılıç’ın, emekli öğretmen olan babasıyla, öldürdüğü Aysel Aslan’ın evlilik planlarına karşı çıktığı tespit edildi. Babasına da Aslan ailesine ekonomik olarak aşırı harcama yaptığı için kızan Hakan Kılıç’ın, ilk olarak sabah saatlerinde Hüseyin Tiryaki ile buluştuğu belirlendi. Tiryaki’yi Kaynaklar’a götüren Kılıç’ın burada cinayeti işledikten sonra bu kez Menderes Caddesi’ndeki eve geldiği ortaya çıktı. Burada da ekmek bıçağından daha büyük boyuttaki suç aletiyle, 3 aylık hamile olan Fadime Tiryaki, ikinci eşi bir yıl önce ölen Aysel Aslan ile Behiye Aslan’ı öldürdüğü saptandı. Olayda kullanılan bıçak, Hakan Kılıç’ın aracında ele geçirildi.



Öldürülen 4 kişi ile intihar eden Hakan Kılıç’ın cesetleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsi yapılan cenazelerin ailelerine teslim edilmesine başlandı.