Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında polis, ilçede 24 Aralık 2016'da operasyon düzenledi. Facebook sayfasından PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle M.D., A.Ç., M.T., S.G. ile E.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
PKK propagandasına 5 tutuklama daha
18.01.2017 - 15:38 | Son Güncelleme: 18.01.2017 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde, sosyal medyada PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler : manisa,pkk,tutuklandı,gözaltı,turgutlu,
439025 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/439025.aspx
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