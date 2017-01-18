Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki bir banka şubesinden çıktıktan sonra kaldırım üzerinde yürümeye başlayan Şükrü Bakır’ın (46) üzerine, banka şubesine bitişik olan binanın çatısından kar ve buz kütleleri düştü. Kar ve buz kütlesinin başına düşmesi sonucu yaralanan Şükrü Bakır, olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan olay üzerine bina çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Çatının diğer bölümlerinde aşağıya düşmek üzere olan kar kütleleri ise başka kişilerin zarar görmemesi için adrese gelen bir vinç yardımıyla temizlendi.