Antalya'da Akdeniz Ünirvesitesi Tıp Fakültesi'nde yapımı süren 6 katlı binanın iskelesinin çökmesi sonucu 8 işçi enkazın alında kaldı. 3 işçi çıkarılırken 5 işçinin halen enkazın aldında olduğu belirtildi.
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Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü, işçiler enkaz altında kaldı
18.01.2017 - 21:49 | Son Güncelleme: 18.01.2017 - 21:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz Üniversitesi'nde iskelenin çöktüğü ve enkazın altında 8 işçinin kaldığı bildirildi.
Antalya'da Akdeniz Ünirvesitesi Tıp Fakültesi'nde yapımı süren 6 katlı binanın iskelesinin çökmesi sonucu 8 işçi enkazın alında kaldı. 3 işçi çıkarılırken 5 işçinin halen enkazın aldında olduğu belirtildi.
Etiketler : akdeniz üniversitesi,
439104 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/439104.aspx
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