Edinilen bilgiye göre, kaza, Kozan-Kadirli karayolu Kayhan mevkisinde plakası ve sürücüsü belli olmayan servis minibüsü, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan İnayet Öz'e (58) çarptı. Yardım için duran bir otomobil ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Öz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan sonra servis minibüsü sürücüsünün jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.
Adana'da kaza, 1 kişi hayatını kaybetti
19.01.2017 - 09:40 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatının kaybetti.
Etiketler : adana,adana kaza,
439221 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/439221.aspx
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