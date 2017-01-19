Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kozan-Kadirli karayolu Kayhan mevkisinde plakası ve sürücüsü belli olmayan servis minibüsü, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan İnayet Öz'e (58) çarptı. Yardım için duran bir otomobil ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Öz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan sonra servis minibüsü sürücüsünün jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.