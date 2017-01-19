Alınan bilgiye göre, kaza saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. Sinandede Caddesi'nden aşağıya doğru inen ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 16 BB 230 plakalı otomobil, başka bir araca çarparak Emek İlkokulu inşaatının bulunduğu temele uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya uçan otomobil takla attı. 112, AFAD ve UMKE ekipleri de olay yerine gelerek sıkışan sürücüyü çıkarmaya çalıştı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen sürücü hayatını kaybetti. Görgü tanıkları otomobilin hızla seyrettiğini ifade ettiler.
Okul inşaatına uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
19.01.2017 - 10:06 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da bir okulun inşaatına uçan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Etiketler : bursa,bursa kaza,trafil kazası haberleri,
439238 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/439238.aspx
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