Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da eşine ve çocuklarına küfrettiğini ileri sürdüğü babasını öldüren ve yargılandığı mahkemece tahliye edildikten sonra 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde 5 Mayıs 2012'de meydana gelen olayda, alkol alan İsa Dağparçası ile oğlu Umut Dağparçası arasında birlikte çalıştırdıkları kahvede hasılat ve çalışanların ücretlerinin ödenmesi konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından alkolün de etkisiyle öfkelenen İsa Dağparçası, oğlu Umut Dağparçası'na 'Sen hırsızsın. Sen benden çalıyorsun' diyerek, eşi ve doğmamış bebeğine küfrederek elindeki bıçakla saldırdı. Kahvede çalışan Kamuran Kapıcıoğlu, İsa Dağparçası'nı tutarak sakinleştirmeye çalışırken oğlu Umut Dağparçası da sokağa çıkarıldı. Kendisini tutan Kapıcıoğlu'na yumruk vurarak elinden kurtulan İsa Dağparçası, oğlunun bulunduğu yere giderek tekrar saldırdı. Baba ile oğul arasındaki boğuşma esnasında İsa Dağparçası alkolün de etkisiyle dengesini kaybedip yere düştü. Kendine ait bıçakla bacağından tek bıçak darbesiyle yaralanan İsa Dağparçası, kaldırıldığı hastanede öldü. Olaydan sonra kaçan Umut Dağparçası, 3 gün sonra yakalanarak tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan cumhuriyet savcısı, olayla ilgili iddianame hazırladı.



Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, cinayetin 'olası kast ve tahrik altında' işlendiği öne sürülerek sanık Umut Dağparçası'nın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası yerine 12-18 yıl hapsi talep edildi. Yargılama sonucunda yerel mahkeme katil oğula 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Bu karar üzerine Umut Dağparçası, Yargıtay'a başvurarak itiraz etti. Yapılan itirazı haklı bulan Yargıtay kararı bozdu. Yerel mahkemede yeniden yapılan yargılamada Umut Dağparçası'na 2014 yılında 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Umut Dağparçası, cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Yargıtay, sanığın itirazını kabul etmeyerek yerel mahkemenin verdiği 8 yıl 4 ay hapis cezasını onadı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri Dağparçası'nı yakalamak için çalışma başlattı. Akkapı Mahallesi'nde şafak vakti yapılan operasyonla yakalanan hükümlü emniyete getirilerek işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye götürüldü.