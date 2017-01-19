Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu nakli yapılacağı duyumu üzerine operasyon yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonda bir yolcu otobüsünün durdurulduğu ve otobüsün içinde bulunan yabancı uyruklu İ.E. ve H.İ. isimli şahısların yakalandığı bildirildi. Şahısların yapılan üst aramasında 762 adet captagon tabletin ele geçirildiği kaydedildi. Yapılan incelemelerde H.İ. isimli şahsın Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı ve sahte kimlik taşıdığı da belirlendi.Gözaltına alınan İ.E. ve H.İ. hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılırken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.