Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 zanlıdan 18'i tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan 18'i çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kent merkezi ve ilçelerde 11 Ocak'ta, 26 kişi sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.