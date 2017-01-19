Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 zanlıdan 18'i tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan 18'i çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kent merkezi ve ilçelerde 11 Ocak'ta, 26 kişi sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Sosyal medyada PKK propagandası yapan 18 kişi daha tutuklandı
19.01.2017 - 10:44 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişiden 18'i tutuklandı
Etiketler : şanlıurfa,sosyal medya,pkk,terör,
439267 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/439267.aspx
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