Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, Tuşba ilçesindeki Sanayi Sitesinde bulunan bir kargo aktarım merkezinde arama yaptı. Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, makine dişlisi süsü verilmiş boruların içerisinde gizlenmiş 50 kilo 258 gram afyon sakızı ele geçirildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için kargoyu tekrar kapatarak alıcısının bulunduğu İzmir'deki adrese gönderdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışma sonucu kargonun alıcısı A.İ ile bu kişiyle irtibatlı olduğu belirlenen Ş.T ve E.K gözaltına alındı. A.İ'nin ikametinde yapılan aramada bölücü terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.