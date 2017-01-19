Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli il jandarma komutanlığı görevlileri, Çivril ilçe Merkezi ve Mahallelerinde sabahın erken saatlerinde 9 ayrı adreste, Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM, istihbarat şube müdürlüğü ile birlikte ve uyuşturucu madde arama köpeği ‘evlat’ın da desteğiyle eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda satışa hazır şekilde paketlenmiş, 32 gram eroin, 710 gram esrar, 3 tane ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği belirtildi. Uyuşturucu madde ticareti yapacak olan 10 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.