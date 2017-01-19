Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

K.Ç., bir süre arkadaşlık yaptığı O.Ş.’den hamile kaldı. Kilolu olduğu için hamileliğini ailesinden gizleyen K.Ç., yaklaşık 3 ay önce, karın ağrısı şikayeti nedeniyle annesiyle birlikte Eskişehir’deki özel bir hastaneye gitti. K.Ç., hastanede doğum sancılarının artması üzerine tuvalete girerek, burada kendi başına erkek bebek dünyaya getirdi. K.Ç., bebeği tuvaletteki çöp kovasının içine attı. Hastane görevlileri K.Ç.’yi tuvalette kanlar içerisinde ve yarı baygın halde yerde yatarken buldu. Görevliler, ağlama sesi üzerine çöp kutusundaki bebeği de görüp doktorları çağırdı. Bebek ve anne, hastanede tedaviye alındı. K.Ç. tedavisinin ardından taburcu edilirken, kontrollerinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen bebek de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı 0-6 Yaş Grubu Çocuk Yuvası’na verildi.

Anne K.Ç. hakkında dünyaya getirdiği bebeğini çöp kutusuna atarak ölüme terk etmek suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması dün yapıldı. Tutuksuz yargılanan K.Ç., hamile kaldığını ailesinden ve çevresinden gizlediğini, kilolu olması nedeniyle kimsenin kendisinden şüphelenmediği anlattı. Hamile kaldığı erkek arkadaşı O.Ş.’nin de bilmediğini söyleyen K.Ç. şöyle konuştu:

"O.Ş. ile bir süre duygusal arkadaşlığım oldu. Hamile kaldığımı sonradan öğrendim. Hiç kimse hamile olduğumu bilmiyordu. Annem ile birlikte karın ağrısı şikayeti nedeniyle özel bir hastaneye gittik. Yanından ayrılıp tuvalete girdim. Sancılarım artmıştı. İçeride doğum yaptım. Çok korkmuş ve paniğe kapılmıştım. Bebeği çöp kutusuna bıraktım. Daha sonra içeri gelenler beni yerde kanlar içinde bulmuş. Korkumdan ne yaptığımı bilmiyordum."

Duruşmada hastane görevlileri de tanık olarak dinlendi. Bir görevli, "Genç kız poliklinik bölümünde annesi ile muayene sırası bekliyordu. Tuvalete birkaç kez girip çıktı. En son girdiğinde uzun süre dışarı çıkmadığını annesi fark etmiş. Kızına seslendi. Daha sonra görevli bayan personel içeriye girdiğinde onu yerde kanlar içerisinde yatarken bulmuş. Üzeri kanlı olan genç kızı dışarıya çıkarttık. Düşük yaptı zannettik. İçerideki çöp kovasından ağlama sesini duyunca bebeği gördük. Doktor gelip bebeği yeni doğan servisine götürdü, anne de tedavi altına alındı" dedi. Duruşma boyunca gözyaşı döken K.Ç., bebeğini öldürme kastının olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.